Thijs Römer én OM in hoger beroep in zaak om online seksueel misbruik

Zowel Thijs Römer als het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak rondom online seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Dat bevestigt de rechtbank Noord-Nederland aan NU.nl. De acteur heeft altijd ontkend iets strafbaars te hebben gedaan.

Volgens Römers advocaat Wikke Monster zou haar cliënt zich te weinig herkennen "in het beeld dat uit het vonnis naar voren komt", laat ze weten in een reactie aan het ANP.

De 45-jarige acteur zou meisjes hebben verleid om naaktfoto's en filmpjes waarin ze seksuele handelingen verrichten naar hem te sturen. Dit speelde in de periode 2015 tot 2017, toen de meisjes nog minderjarig waren. De rechtbank nam het hem "uiterst kwalijk" dat hij zijn positie als acteur had misbruikt. De slachtoffers waren fan van hem.

De beelden die in Römers bezit kwamen, werden door de rechtbank gekwalificeerd als kinderporno. Volgens de acteur is hier nooit sprake van geweest. Hij gaf toe een naaktfoto te hebben ontvangen, maar liet naar eigen zeggen direct weten dat hij dit niet wilde. De foto zou ook niet op zijn verzoek zijn gestuurd.

Daarnaast werd Römer verweten dat hij de meisjes zogenoemde dickpics stuurde. Ook dat ontkent hij. Volgens de rechtbank stuurde de acteur wel degelijk dickpics, maar gebeurde dit in de context van een seksueel gesprek. Er zou daarom geen sprake zijn geweest van dwang. Het OM gaat tegen de vrijspraak op dit punt in hoger beroep "en niet op de door de rechtbank opgelegde straf".

"Wat er is gebeurd kan en wil ik niet goedpraten", laat Römer via zijn advocaat weten. "Ik heb destijds in het online contact fouten gemaakt. Dat realiseer ik mij terdege. Ik vind het verschrikkelijk dat zij hieronder hebben geleden en dat spijt me heel erg."