Proces tegen wapensmid van filmset Rust begint op 6 december

Het proces tegen wapensmid Hannah Gutierrez-Reed begint op 6 december. Dat heeft een Amerikaanse rechter woensdag bepaald. Op de filmset van Rust schoot acteur Alec Baldwin cameravrouw Halyna Hutchins dood met een pistool dat Gutierrez-Reed niet onklaar had gemaakt.

In juni kwam er voor de 26-jarige Gutierrez-Reed ook nog een aanklacht bij voor "knoeien met bewijsmateriaal". De openbaar aanklager stelt dat de wapensmid vlak nadat de politie haar had verhoord over het schietincident een zakje cocaïne doorgaf om het zelf niet vast te hebben.

De persoon aan wie ze de drugs gaf, wordt als getuige opgevoerd in de zaak. Dat de wapensmid drugs in haar bezit had, kan er volgens de aanklagers op wijzen dat zij onder invloed was ten tijde van het ongeluk op de set.