Barbie komt tot leven in nieuw Amerikaans pretpark

Fans van de Barbie-film kunnen binnenkort naar een pretpark in het Amerikaanse Glendale. Mattel, de fabrikant van Barbie, opent het Mattel Adventure Park naar verwachting in 2024.

Bezoekers kunnen straks onder meer naar Barbies strandhuis, waar ze een inkijkje kunnen krijgen in haar kledingkast. Daarnaast kunnen fans haar van dichtbij zien door hologramtechnologie. Het huis heeft ook een bar op het dak en een restaurant, waar bezoekers roze drankjes kunnen drinken.

Barbie is sinds vorige maand weer in populariteit gegroeid dankzij de gelijknamige speelfilm. In Nederland trok de film, met Margot Robbie en Ryan Gosling, al ruim een miljoen bezoekers. Wereldwijd bracht de comedy al meer dan 1 miljard dollar (bijna 911 miljoen euro) op.