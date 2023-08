NU+ Het succes van het stoppende Dertigers: 'Ik zie het als een Snicker'

De serie scoort supergoed, maar stopt tóch: donderdagavond is de laatste reguliere aflevering van Dertigers te zien. Er komt nog wel een kerstfilm aan, maar waarom wordt de stekker eruit getrokken?

De BNNVARA-dramaserie over een in Amsterdam woonachtige vriendengroep was de afgelopen zomers een grote hit. De eerste drie seizoenen waren samen goed voor ruim 35 miljoen streamstarts. De vierde reeks werd in de eerste week al ruim een miljoen keer online bekeken.

"Ik zag Dertigers altijd als een Snicker", vertelt regisseur en scenarioschrijver Elzelien Peters. "Het is lekker en duurt met 23 minuten niet te lang. Ik kan me voorstellen dat mensen de serie zien als een vriendenclub waarmee je weer even fijn tijd kunt doorbrengen."

Ook Justus van Dillen, die in de serie Alex speelt, denkt dat het succes daaraan te danken is. "Het is herkenbaar, het gaat over mensen van vlees en bloed die je eigen vrienden zouden kunnen zijn en dingen meemaken die je zelf ooit ook gaat meemaken, of al hebt meegemaakt. Er zijn zoveel personages, er zit altijd wel iemand met dezelfde bloedgroep als jij bij."

Dertigers is een bewerking van de gelijknamige Vlaamse serie. "Het eerste seizoen was bijna een kopie van het eerste Vlaamse seizoen", legt regisseur Peters uit. "Daarna zijn de twee series steeds verder van elkaar gaan verschillen."

De verhaallijnen kregen een andere, Nederlandse twist. Zoals die in het slotseizoen, waarin Nora en het getrouwde koppel Alex en Elias besluiten samen een kind te krijgen.

Justus van Dillen als Alex (links) met Jelle de Jong, die Elias speelt. Foto: BNNVARA

'Als we langer zouden doorgaan, zou het een soap worden'

Van Dillen heeft de Vlaamse versie bewust nooit gekeken. "Ik hoor alleen maar dat het echt heel anders is. Ik begrijp dat de rollen in die serie voornamelijk worden gespeeld door influencers en niet door professionele acteurs. En ze volgden niet echt een script."

Dat script was er bij 'onze' Dertigers wel. Maar er bleef genoeg ruimte om zelf invulling te geven aan de personages, zegt Van Dillen.

"Zo is de driehoeksverhouding tussen Alex, Elias en Nick ontstaan naar aanleiding van een idee van ons", vertelt Van Dillen. "En ook voor teksten mogen we suggesties doen. We kennen de karakters inmiddels zo goed. Het helpt ook dat Lykele (Muus, red.) meeschrijft. Hij speelt zelf ook in de serie. Die weet hoe een tekst goed je mond uitkomt."

De Vlaamse serie stopte na vier seizoenen, en ook aan de Nederlandse versie komt ondanks het succes nu een einde. Waarom eigenlijk? "Je moet het succes niet te lang uitmelken", vindt Peters. Ze had ook het gevoel dat de verhalen wel verteld waren. "Als we langer zouden doorgaan, zou het een soap met onwaarschijnlijke gebeurtenissen worden. Je wil het wel spannend en leuk houden."

De producent begreep dit besluit niet. "Die zei: 'Trekken we nu de stekker uit de succesvolste serie?' Dus toen het vierde seizoen Dertigers wederom veel kijkers trok, zeiden we: 'Moeten we niet toch…?' Maar nee, voorlopig niet. Al vind ik het wel supervleiend dat iedereen wil dat het blijft."

'Waarschijnlijk ga ik nog spijt krijgen'

Toch mag de cast in het najaar weer even aan de bak: er komt een Dertigers-kerstfilm aan. "Ik had niet verwacht dat er tóch een vervolg zou komen", zegt Van Dillen. "Ik dacht dat het na vier seizoenen voorgoed klaar was. Maar wat ons betreft gaan we ook nog door met Veertigers. En Vijftigers en Zestigers, haha. Daar hebben wij helaas niets over te zeggen, maar als ik de fans mag geloven, is daar ook zeker behoefte aan."

De acteur vindt het heel jammer dat Dertigers stopt. "Al heb ik nog niet zo door dat dit het einde is. Normaal beginnen de opnames in februari, dus waarschijnlijk denk ik dan pas: shit, waarom sta ik nu niet met mijn vrienden op de set? Dit is een van de leukste projecten die ik heb gedaan. Een plek waar de sfeer tussen crew en cast zó gezellig is, dat gaan we niet snel weer krijgen."