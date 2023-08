Slachtoffer van Thijs Römer blij met uitspraak: 'Moeite waard naar politie te gaan'

Een van de slachtoffers van het online seksueel misbruik door Thijs Römer zegt opgelucht te zijn. De veroordeling van de acteur is voor Nena vooral erkenning dat zij altijd de waarheid heeft gesproken.

Nena verstuurde in 2022 een tweet met de tekst: "Hey @thijsromer, ken je mij nog? Ik jou namelijk wel, helaas. Ga je nu even eerlijk zijn over ons contact van zes jaar geleden?"

Al snel werd duidelijk dat Nena doelde op seksueel misbruik. Niet door fysiek contact, maar online, toen zij nog maar veertien was. Ze was fan van Römer en op die manier met hem in contact gekomen.

Op Twitter werd ze hard aangepakt en uitgemaakt voor aandachtzoeker. Nu, ruim een jaar later, is Römer veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, en een maximale werkstraf van 240 uur.

De 45-jarige acteur is schuldig bevonden aan het verleiden van in totaal drie minderjarige meisjes tot het sturen van naaktfoto's van zichzelf. Ook moesten ze zichzelf filmen terwijl ze seksuele handelingen uitvoerden.

Hoogte van straf maakte niet uit

Nena wil niet voor de twee andere slachtoffers spreken, maar zegt dat ze blij is met een veroordeling. Welke straf maakte haar niet uit, wel dat de rechtbank haar verklaring geloofde.

"Dit is ook een signaal naar andere meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik", zegt Nena. "Het is de moeite waard om naar de politie te stappen."