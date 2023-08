Slachtoffer van online misbruik door Thijs Römer opgelucht na veroordeling

Delen via E-mail

Een van de slachtoffers van het online seksueel misbruik door Thijs Römer zegt opgelucht te zijn. De veroordeling van de acteur is voor Nena vooral erkenning dat zij altijd de waarheid heeft gesproken.

Nena verstuurde in 2022 een tweet met de tekst: "Hey @thijsromer, ken je mij nog? Ik jou namelijk wel, helaas. Ga je nu even eerlijk zijn over ons contact van zes jaar geleden?"