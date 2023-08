Het is bijna twee jaar geleden dat Alec Baldwin cameravrouw Halyna Hutchins doorschoot op de set van de film Rust. Vandaag begint een rechtszaak rond het schietincident tegen de wapensmid van de film. Wat is er sinds het ongeluk gebeurd?

De rechtszaken rondom de schietpartij op de set van Rust lopen al bijna twee jaar. Zodra het dodelijke schot in oktober 2021 is gelost, komt de vraag wie er schuldig is aan wat wordt gezien als een noodlottig ongeval. Baldwin klaagt wapensmid Hannah Gutierrez-Reed aan. De wapensmid klaagt de wapenleverancier aan. De nabestaanden van Hutchins willen de makers van de film (waaronder Baldwin) voor de rechter slepen.

De Amerikaanse justitie besluit in januari dit jaar Baldwin en Gutierrez-Reed te vervolgen. De twee worden aangeklaagd voor onopzettelijke betrokkenheid bij de dood van Hutchins. Assistent-regisseur David Halls wordt niet vervolgd, omdat hij een schikking met justitie heeft getroffen. Hij krijgt een voorwaardelijke straf en zes maanden proeftijd.

Slechts enkele maanden later wordt Baldwin toch niet vervolgd voor dood door schuld. Volgens de openbaar aanklager zijn er nieuwe feiten boven tafel gekomen die nog verder onderzocht moeten worden. Daarom is het niet mogelijk de aanklacht tegen Baldwin door te zetten. Of dit op een later moment alsnog gebeurt, is niet duidelijk.

Wat gebeurde er ook alweer precies op de set van Rust? Hoofdrolspeler Alec Baldwin oefende een scène waarbij hij met een pistool op een camera moest schieten. Het wapen moest ongeladen zijn, maar bleek dit niet te zijn. Baldwin vuurde een echte kogel af, die zowel cameravrouw Halyna Hutchins als regisseur Joel Souza raakte. Souza raakte gewond, Hutchins overleed.

De zaak tegen Gutierrez-Reed gaat dus wel door en begint vandaag. De wapensmid wordt dood door schuld ten laste gelegd. Ze was in haar rol als wapensmid eindverantwoordelijk voor het onklaar maken van de pistolen die werden gebruikt voor het filmen. Daarom rekent justitie het haar aan dat het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Afgelopen juni komt er voor Gutierrez-Reed ook nog een aanklacht bij voor "knoeien met bewijsmateriaal". De openbaar aanklager stelt dat de wapensmid vlak nadat de politie haar heeft verhoord over het schietincident een zakje cocaïne heeft doorgegeven om het zelf niet vast te hebben. De persoon aan wie ze de drugs heeft gegeven, wordt als getuige opgevoerd.

Zowel Gutierrez-Reed als Baldwin is ook in afwachting van een civiele zaak die de ouders en zus van Hutchins tegen hen hebben aangespannen. De familie beschuldigt de betrokkenen van het niet naleven van veiligheidsmaatregelen en eisen een schadevergoeding. Wanneer deze zaak voorkomt, is nog niet bekend.

Eerder schikten de makers van Rust al met de echtgenoot van de overleden cameravrouw. Hoeveel geld hiermee gemoeid ging, is nooit bekendgemaakt. Ook deze zaak stond los van het onderzoek door justitie waarvoor Gutierrez-Reed nu voor de rechter moet verschijnen.

Of de aanklachten door Baldwin tegen zijn collega's en van Gutierrez-Reed tegen de wapenleverancier achter gesloten deuren zijn geschikt of afgewezen, is niet duidelijk.

Tussen alle aanklachten door zijn de filmopnames na de dodelijke schietpartij hervat. De makers wilden de film als ode aan Hutchins alsnog afmaken. Afgelopen mei vond de laatste draaidag plaats. Wanneer de film moet verschijnen, is nog niet bekend.