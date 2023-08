The Exorcist-regisseur William Friedkin op 87-jarige leeftijd overleden

Regisseur William Friedkin is op 87-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse filmmaker had in de jaren zeventig veel succes met films als The Exorcist en The French Connection.

Amerikaanse vakbladen Variety en The Hollywood Reporter melden dat Friedkin maandag in Los Angeles is overleden. Het nieuws werd bekendgemaakt door een vriend van Friedkins vrouw Sherry Lansing.

De regisseur geldt als een van de gezaghebbendste Hollywoodfilmmakers uit de jaren zeventig. Hij behoort samen met onder meer Francis Ford Coppola en Peter Bogdanovich tot een generatie die doorgroeide vanuit de televisiewereld en een nieuwe, eigen interpretatie gaf aan populaire genres als horror en thriller.

De politiefilm The French Connection, die in 1971 verscheen, zette hem in één klap op de kaart in Hollywood. De film werd bekroond met vijf Oscars, waaronder die voor beste film en beste regisseur. Hoofdrolspeler Gene Hackman kreeg de prijs voor beste acteur.

Uitbrengen van The Exorcist leidde tot controverse

Twee jaar later verscheen de horrorfilm The Exorcist over een meisje dat bezeten is. Deze film werd bekroond met twee Oscars en ging de geschiedenis in als een van de toonaangevende films in het genre. Het uitbrengen van de film gebeurde destijds niet zonder controverse. Zo renden mensen de bioscoop uit omdat ze de film te eng en heftig vonden.

In 1980 bracht Friedkin de film Cruising uit. Hierin speelt Al Pacino de hoofdrol van een agent die undercover gaat als de gayscene van New York wordt geteisterd door moorden.

Later in de jaren tachtig maakte de regisseur videoclips voor artiesten als Barbra Streisand en Laura Brannigan. De afgelopen jaren werd de regisseur minder actief, maar helemaal stoppen met films maken deed hij nooit.