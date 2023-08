Hitserie Dertigers neemt afscheid met kerstspecial

Delen via E-mail

De hitserie Dertigers komt deze week nog niet helemaal tot een einde met de laatste afleveringen van het vierde seizoen. BNNVARA zendt in december nog een kerstspecial uit waarin afscheid genomen wordt van de personages.

In de extra aflevering komt de vriendengroep nog een keer samen om Kerst te vieren. BNNVARA belooft dat kijkers "een aantal grote verrassingen" kunnen verwachten.

Het vierde en laatste seizoen van Dertigers wordt momenteel uitgezonden op NPO3 en is te streamen via NPO Start. De vierde reeks heeft volgens BNNVARA meer dan zes miljoen streamstarts en de eerste drie seizoenen hebben meer dan 25 miljoen streamstarts. Een streamstart telt als er langer dan dertig seconden gekeken is.