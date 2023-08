Thijs Römer krijgt maand cel en werkstraf voor online seksueel misbruik minderjarigen

Delen via E-mail

Thijs Römer is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, en de maximale werkstraf van 240 uur. De acteur is schuldig bevonden aan online seksueel misbruik van destijds minderjarige meisjes.

Het draaide in deze zaak om drie beschuldigingen. Römer zou drie minderjarige meisjes hebben verleid tot het sturen van naaktfoto's van zichzelf. Ook zouden ze zichzelf hebben gefilmd, terwijl ze seksuele handelingen uitvoerden.

Zij deden dit in opdracht van Römer en durfden geen nee te zeggen, omdat ze bang waren dat hij dan het contact zou verbreken. Volgens de rechter zocht Römer bewust contact met minderjarigen, omdat zij geen weerstand konden bieden.

De beelden die in Römers bezit kwamen, zijn door de rechtbank gekwalificeerd als kinderporno.

Dat de acteur hier schuldig aan is bevonden, is een gevolg van de verklaringen van de slachtoffers. Die zijn volgens de rechtbank betrouwbaar en dus bruikbaar als bewijs.

Het derde verwijt is het versturen van zogenoemde dickpics naar de meisjes. De rechtbank sprak Römer vrij van dwang. Hoewel het dus moreel verwerpelijk is dat hij foto's van zijn penis heeft gestuurd, gebeurde dit tijdens seksueel getinte gesprekken en dus niet aangekondigd of onverhoeds, aldus de rechtbank.