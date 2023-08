Eerste gesprek in maanden tussen scriptschrijvers en studio's levert niets op

Delen via E-mail

Het gesprek tussen de Amerikaanse scriptschrijversbond WGA en de grote filmstudio's heeft voorlopig niets opgeleverd. Er zou nog geen akkoord over nieuwe contracten zijn bereikt.

WGA en de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), die namens de filmstudio's en streamingdiensten onderhandelt, praatten vrijdag voor het eerst in drie maanden met elkaar.