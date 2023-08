Breaking Bad-hoofdrolspelers rouwen om overlijden van Mark Margolis

Verschillende acteurs uit Breaking Bad en de spin-off Better Call Saul staan op sociale media stil bij het overlijden van Mark Margolis. Hoofdrolspelers Bryan Cranston, Giancarlo Esposito en Bob Odenkirk gaan hem missen.

"Het doet me verdriet om te horen dat een vriend is overleden", zegt Cranston, die in beide series de rol van Walter White speelde, op Instagram.

"Mark was echt een goede acteur en een prachtig mens. Leuk en innemend buiten de opnames om en op de set intimiderend en angstaanjagend. Ik mis hem nu al. Rust zacht Mark, en bedankt voor je vriendschap en uitzonderlijke oeuvre", schrijft Cranston.

Ook Odenkirk, bekend als Saul Goodman (het alter ego van Jimmy McGill), herinnert zich de humor van Margolis. "Mark maakte me met zijn grappen en opmerkingen aan het lachen in het busje op weg naar de set", schrijft hij op X, voorheen bekend als Twitter. "Bedankt, Mark, mijn condoleances voor je familie."

Giancarlo Esposito, onder fans van Breaking Bad en Better Call Saul beter bekend als Gustavo Fring, rouwt om het overlijden van Margolis. "Je maakte me vaak aan het lachen, maar zette me ook vaak aan het denken. Ik ben erg dankbaar voor onze tijd samen."

Drugsbaas die communiceert met bel

Vrijdag werd bekend dat Margolis op 83-jarige leeftijd is overleden in een ziekenhuis in New York. Hij speelde in beide series de rol van drugsbaas Hector Salamanca, die door een beroerte gebonden is aan een rolstoel. Hij communiceert door middel van een belletje.