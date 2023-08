Documentaireserie over leven van 'geniale' Johan Cruijff in de maak

De familie Cruijff werkt aan een documentaireserie over het leven van voetballer Johan Cruijff. Dit laat het productiehuis Lusus weten.

De serie gaat over het leven van Cruijff, die in 2016 op 68-jarige leeftijd aan longkanker overleed. De serie bevat interviews met mensen die het dichtst bij Cruijff zelf staan, onder wie familie. Wat we ook kunnen verwachten volgens het persbericht: "Anekdotes en verhalen van andere legendes uit het voetbal die nauw met hem hebben samengewerkt en zijn beïnvloed door zijn genialiteit."

Jordi Cruijff, de zoon van de voetballer, vindt dit het juiste moment voor een documentaire. "Er zijn al veel mooie films gemaakt over mijn vader. Voor het eerst hebben wij als familie besloten om deel te nemen aan een project als dit, omdat we denken dat de tijd rijp is om dat te doen. We streven naar een meesterwerk dat onder meer de persoon achter de speler en coach omvat. "