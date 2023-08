Recensieoverzicht Haunted Mansion: 'Voelt als een goedkope haastklus'

De originele Disney-film The Haunted Mansion is inmiddels al twintig jaar oud. De nieuwe versie mist het lidwoord, maar heeft wel een sterrencast. Onder anderen Owen Wilson, Jamie Lee Curtis en Jared Leto werken mee aan de remake. NU.nl zet de recensies op een rij.

De Volkskrant - 1 ster

"Hoewel Disneys spookhuis The Haunted Mansion eerder matig werd verfilmd (in 2003, met Eddie Murphy), zou de bioscoopbezoeker van deze reboot dus best iets mogen verwachten."

"Helaas. Illustratief voor de zielloosheid van Haunted Mansion is de geestelijke afwezigheid van hoofdrolspeler Lakeith Stanfield. De acteur die zo onbedaarlijk geestig speelt in de briljante serie Atlanta, dwaalt hier onbeduidend rond als onderdeel van een groepje houtje-touwtje spokenjagers tegenover een onophoudelijke stroom bovennatuurlijk gedoe."

NRC - 1 ster

"Het is pijnlijk te zien hoe zo'n absolute sterrencast hun talent verspilt aan infantiele grappen; denk aan Tiffany Haddish die begint te snurken als ze in trance komt. Geen wonder dat iedereen op de automatische piloot speelt: hier geen Johnny Depp als zwalkende piraat Jack Sparrow die Pirates of the Caribbean tot zo'n succes maakte."

"Lichtend voorbeeld voor Haunted Mansion is de franchise Pirates of the Caribbean, eveneens gebaseerd op een pretparkattractie. Deze film is dan ook opgetuigd met een vergelijkbaar budget, maar voelt toch als goedkope haastklus."

"Echt griezelig is Haunted Mansion evenmin. Dat mag, het is een familiefilm. Maar omdat Katie Dippold wel Guillermo del Toro's favoriete badguy opvoert - Jared Leto met zijn hoofd in een hoedendoos - is de film ongeschikt voor heel jonge kijkers. In alle opzichten net niks dus. Peperdure net niks."

Trouw - 2 sterren

"Begin deze eeuw kwam iemand bij Disney op het lumineuze idee om een film te maken die was geïnspireerd op de gelijknamige pretparkattractie uit Disneyland. Dat leverde in 2003 al een mislukking op met The Haunted Mansion. Twee decennia later werd besloten het lidwoord uit de titel te verwijderen, maar Haunted Mansion werd er niet beter op. Deze spookhuis-komedie heeft de suspense en de humor van een kom goudvissen."