'Barbenheimer' bezorgt bioscoopketen Pathé tweede recordweek op rij

Pathé heeft alweer een recordweek achter de rug. In de afgelopen zeven dagen ontving de keten mede dankzij de hitfilms Barbie en Oppenheimer, samen ook wel 'Barbenheimer' genoemd, 560.000 bezoekers. Dat is het grootste aantal ooit in een week.

Mede dankzij het regenachtige weer en het huidige filmaanbod is het topdrukte in de zalen van Pathé. Net als vorige week was Barbie de best bezochte film, op de voet gevolgd door Oppenheimer. Ook eerder uitgebrachte blockbusters als Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, Elemental en Indiana Jones and the Dial of Destiny dragen bij aan het succes.