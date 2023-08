Zevende Scream-film in de maak met nieuwe regisseur aan het roer

Er wordt een zevende film gemaakt in de horrorreeks Scream. Regisseur Christopher Landon gaat het zevende deel maken, meldt The Hollywood Reporter.

In de laatste twee delen werd de serie verder uitgebouwd met nieuwe acteurs, zoals Jenna Ortega, Melissa Barrera en Mason Gooding. Het is nog niet bekend of zij al contracten hebben getekend voor Scream 7, maar de verwachting is dat dit wel gebeurt zodra de acteursstaking in Hollywood voorbij is.