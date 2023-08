George Clooney en Meryl Streep geven 1 miljoen aan acteurs met geldproblemen

De Amerikaanse acteursvakbond heeft de afgelopen weken ruim 15 miljoen dollar (13,7 miljoen euro) aan donaties ontvangen. Onder anderen Dwayne Johnson, George Clooney en Meryl Streep doneerden 1 miljoen dollar aan een noodprogramma voor acteurs die tijdens de staking in geldnood verkeren.

Vakbond SAG-AFTRA laat in een verklaring weten dat de hoge opbrengst mede te danken is aan een paar grote sterren die 1 miljoen dollar of meer hebben geschonken. Het geld gaat naar acteurs die dankzij de staking werkloos thuiszitten en in financiële problemen raken. Met het noodfonds kunnen zij hun kosten van levensonderhoud betalen.