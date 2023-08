Acteur Angus Cloud na zijn overlijden nog in drie films te zien

Angus Cloud, die maandag op 25-jarige leeftijd is overleden , zal nog in drie films te zien zijn. De Amerikaanse acteur voltooide voor zijn dood zijn scènes voor Your Lucky Day, Freaky Tales en een derde Universal-film die nog geen titel heeft.

Your Lucky Day van Dan Brown speelt zich af op Kerstavond en gaat over een gijzeling in een supermarkt vanwege een winnend lot ter waarde van 156 miljoen dollar. Freaky Tales is een dramafilm van Captain Marvel-regisseurs Ryan Fleck en Anna Boden.

De film van Universal is volgens The Hollywood Reporter een monsterfilm, die wordt geregisseerd door Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett en Chad Villella.

"Angus bracht zo'n unieke energie en vitaliteit naar onze set en zijn werk", lieten regisseurs Fleck en Boden na de dood van de Euphoria-acteur weten. "We zullen hem herinneren als een slim, geduldig en levendig mens en een toegewijde collega met wie we het geluk hadden samen te werken."

"We kenden hem niet lang, maar we zullen hem erg missen. Samen met de rest van de wereld denken we nu aan zijn familie en sturen we hen kracht en liefde", voegden ze eraan toe.