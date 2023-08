Scriptschrijversbond en filmstudio's voor het eerst sinds staking weer in gesprek

De Amerikaanse scriptschrijversvakbond gaat vrijdag in gesprek met de filmstudio's en streamingdiensten. Het is de eerste keer dat de partijen weer met elkaar om de tafel gaan sinds de staking van scriptschrijvers op 2 mei begon.

Volgens Amerikaanse media heeft de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), die filmstudio's en streamingdiensten vertegenwoordigt, het gesprek met de Amerikaanse scriptschrijversvakbond Writers Guild of America (WGA) aangevraagd.

Fran Drescher, de voorzitter van acteursvakbond SAG-AFTRA, zei dinsdag in het programma The Today Show dat zij vreest dat de acteursstaking nog maanden gaat duren. "Ik heb geen kristallen bol", zei de 65-jarige actrice. "Maar we hebben ons financieel voorbereid op nog zes maanden staken. En we doen dit om te winnen."