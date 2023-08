Nazmiye Oral voor het eerst in Engelstalige film te zien met Gerard Butler

Nazmiye Oral deelt binnenkort het doek met Hollywoodster Gerard Butler. De Nederlandse actrice is naar verwachting in 2024 te zien in de misdaadfilm Den Of Thieves 2.

De opnames voor de film zijn recent afgerond, meldt haar agentschap Favor Talents. De 54-jarige actrice, bekend van onder meer de hitserie Undercover, is voor de opnames 3,5 maanden op Tenerife geweest.

In de film, waarvan het eerste deel in 2018 uitkwam, speelt Butler de leider van een corrupte bende politieagenten. De Nederlandse actrice is in het tweede deel te zien als een diamanthandelaar met wie het personage van Butler moet dealen. Oral is niet de enige Nederlander in de film: eerder werd al bekend dat kickbokser Rico Verhoeven een rolletje heeft in de film.

De in Hengelo geboren Oral brak door als programmamaker voor de Nederlandse Moslim Omroep en maakte ook naam als auteur. Ze kreeg internationale bekendheid met haar voorstelling Niet meer zonder jou, die na een tournee in Nederland ook in New York werd opgevoerd.