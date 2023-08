Zendaya over overleden collega Angus Cloud: 'Hij bracht licht, liefde en vreugde'

Actrice Zendaya heeft gereageerd op het overlijden van haar Euphoria-collega Angus Cloud. "Woorden kunnen de oneindige schoonheid van Angus niet omschrijven."

Cloud overleed maandag op 25-jarige leeftijd. Hij en Zendaya waren samen te zien in de HBO-hit Euphoria. De 26-jarige Emmy-winnares sluit haar bericht af met condoleances aan de moeder en familie van Angus. Eerder reageerden andere castleden van Euphoria al op de dood van hun collega. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.

Cloud was sinds 2019 als het personage Fezco te zien in Euphoria. Ook speelde hij rollen in films als North Hollywood en The Line.