Warner Bros. biedt excuses aan voor Barbenheimer-memes na kritiek uit Japan

Het Amerikaanse Warner Bros. heeft maandag excuses aangeboden aan de Japanse tak van het bedrijf. De Japanners nemen het de Amerikanen kwalijk dat ze op sociale media zogenoemde Barbenheimer-memes aanmoedigen. Vanwege het thema ligt de film Oppenheimer zeer gevoelig in Japan.

Memes over Barbenheimer, een combinatie van de films Barbie en Oppenheimer, hebben in Japan tot woede geleid. In deze grappig bedoelde memes wordt verwezen naar de strijd tussen de twee blockbusters die op dezelfde datum zijn uitgekomen.

Maar de film Oppenheimer ligt gevoelig in Japan, het enige land dat ooit is aangevallen met atoombommen. Gebruikers op sociale media uitten hun ongenoegen met de hashtag #NoBarbenheimer. Volgens critici bagatelliseren de memes de massale vernietiging door atoombommen.

"We vinden het zeer spijtig dat het officiële Amerikaanse account van Warner Bros. heeft gereageerd op posts van Barbenheimer-fans. We nemen dit zeer serieus", staat in een maandag gepubliceerde verklaring van de Japanse tak van het bedrijf. "Aan diegenen die door deze ondoordachte acties zijn gekwetst, bieden we onze excuses aan."