Overleden Euphoria-ster Angus Cloud (25) droomde nooit van acteren

Als de sympathieke drugsdealer Fez veroverde Angus Cloud de harten van veel Euphoria-kijkers. De makers van de serie hadden de Amerikaan voor zijn eerste rol van straat geplukt. De acteur overleed maandag op 25-jarige leeftijd.

"Ik dacht dat ik voor de gek werd gehouden", zegt Cloud in 2019 tegen het tijdschrift GQ. Een jaar daarvoor loopt de in Oakland geboren twintiger door de straten van New York. Hij werkt in een restaurant maar heeft plannen om te verhuizen naar Ierland, waar een groot deel van zijn familie woont.

Plots wordt hij aangehouden door een onbekende vrouw, die zegt dat ze van een castingbureau is. Ze vraagt Cloud of hij auditie wil doen voor een nieuwe televisieserie, omdat hij precies het type is dat ze zoeken.

"Ik raakte in de war. Eigenlijk wilde ik mijn telefoonnummer niet geven", vervolgt de acteur in het interview. Toch besluit hij op haar verzoek in te gaan en doet hij auditie. Hij leest, onvoorbereid, wat regels voor uit het script. En met succes, want niet veel later vliegt hij eersteklas naar Los Angeles om daar de eerste aflevering van Euphoria op te nemen.

Cloud heeft dan nog geen enkele acteerervaring. Interesse in theater heeft hij wel altijd gehad: hij volgde een opleiding aan de prestigieuze Oakland School for the Arts, waar ook zijn Euphoria-collega Zendaya studeerde. Cloud had niet de ambitie acteur te worden, maar volgde een opleiding tot theatertechnicus.

"Ik had ook niet de behoefte me in te lezen of YouTube-acteertutorials door te nemen, of zo", vertelt de acteur over zijn gebrek aan acteerervaring. "Ik besloot gewoon om op te dagen en te doen wat me gevraagd werd."

Met tegenspeelster Zendaya op een Oscar-feestje in 2022. Foto: Getty Images

Fez wordt een publieksfavoriet

In Los Angeles staat Cloud voor het eerst voor de camera. "Ik probeerde relaxed te zijn. Maar ik dacht alleen maar: waar ben ik eigenlijk mee bezig? Waarom hebben ze geen echte acteur gezocht?"

Cloud speelt in Euphoria de drugsdealer Fez, die de tiener Rue (Zendaya) van drugs voorziet. Geen type rol waarvan je verwacht dat hij uitgroeit tot publieksfavoriet, maar het lukt Cloud wel. Zijn personage mag zich dan met duistere zaken bezig houden: hij heeft een hart van goud en beschermt de mensen van wie hij houdt.

Het acteerwerk van de Amerikaan wordt alom geprezen. "Cloud doordrenkte de zachtaardige Fezco met smeulende woede en bracht zijn personage daarmee naar een hoger niveau", schrijft Rolling Stone over de acteur.

Kenmerkend voor Cloud is zijn zachte, mompelende stem, die elk woord in slow motion uitspreekt. Ook buiten de filmset praat hij zo: het is een gevolg van ernstig hersenletsel dat hij in zijn jeugd opliep bij een val.

Daarom denken veel mensen dat Cloud gewoon zichzelf speelt. "Dat vind ik wel stom", vertelt hij aan Variety. "Ze denken dat het makkelijk is om te acteren. Maar dat is het niet. Fez staat juist erg ver van me af."

Cloud in Euphoria. Foto: NLBeeld

'Angus was het hart van Euphoria'

Zijn rol in het succesvolle Euphoria, na Game of Thrones de best bekeken HBO-serie, levert Cloud wat rolletjes op in andere films. Of dat hem uiteindelijk een grootse, DiCaprio-achtige Hollywoodcarrière oplevert, is hem om het even.

"Het is nooit mijn droom geweest acteur te worden, dus het boeit me ook niet als ik faal", zegt hij. "Maar het is de beste baan die ik ooit heb gehad."