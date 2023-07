Sony Pictures stelt Kraven the Hunter en nieuwe Spider-Man uit vanwege staking

Sony Pictures stelt de release van verschillende films uit vanwege de acteursstaking in Hollywood. Onder meer de Marvel-film Kraven the Hunter en Spider-Man: Beyond the Spider-Verse lopen vertraging op.

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een e-mail die de filmstudio heeft verstuurd.

De release van Kraven the Hunter, met acteurs als Aaron Taylor-Johnson en Russell Crowe, stond gepland in oktober. De film komt nu pas 30 augustus volgend jaar uit. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse zou in maart uitkomen. "De studio overweegt verschillende data", laat de filmstudio nu weten. "Afhankelijk van hoelang de staking duurt."

Acteursvakbond SAG-AFTRA riep op 12 juli een staking uit, nadat onderhandelingen met grote studio's over onder meer inkomsten van streamingdiensten en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in producties waren stukgelopen. Door de staking kunnen veel acteurs niet op rode lopers verschijnen en geen persinterviews geven om films te promoten, wat het succes van films kan beïnvloeden.