Hollywoodsterren staken nu een maand: wanneer gaan wij dat merken?

De grote acteursstaking van de Amerikaanse vakbond SAG-AFTRA is nu zo'n vier weken bezig. De gevolgen zijn in de Verenigde Staten al te merken. Gaat dat hier ook gebeuren?

Op 13 juli legden ongeveer 160.000 leden van de vakbond hun werk per direct neer. Naast hun acteerwerk, voeren de acteurs ook geen promotiewerkzaamheden uit. Voorlopig zien we grote filmsterren zoals Margot Robbie, George Clooney, Keke Palmer en Dwayne Johnson niet in interviews of op rode lopers.

Acteurs staken tegelijk met scenarioschrijvers, die op 2 mei hun werk al neerlegden. Nieuwe seizoenen van succesvolle series als The Last of Us, Stranger Things, The Handmaid's Tale en de Game of Thrones-spin-off A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight zijn al uitgesteld. En door de schrijversstaking zijn ook avondprogramma's als The Late Show With Stephen Colbert en Jimmy Kimmel Live! al bijna drie maanden niet te zien.

Daar is nu de acteursstaking bij gekomen. Ook de impact daarvan is meteen zichtbaar. Op de dag dat de staking werd aangekondigd, ging de langverwachte film Oppenheimer in Londen in première. Toen de acteursvakbond het startsein gaf voor de staking, verlieten Oppenheimer-acteurs Cillian Murphy, Emily Blunt en Matt Damon direct de bioscoopzaal zonder de pers te woord te staan.

Films die daarna in première gingen, zoals de Disney-film Haunted Mansion, moesten het doen met een rode loper zonder filmsterren. Ook filmfestivals en stripfestival Comic Con zien plannen in duigen vallen.

Op de rode loper van The Haunted Mansion was de cast niet te zien. Foto: Getty images

Gevolgen van de stakingen voor Nederland

Maar welke gevolgen hebben de stakingen voor Nederland? Nederlandse bioscopen en filmtheaters zijn in grote mate afhankelijk van Amerikaanse producties. "Tussen 2017 en 2019 (de reguliere bioscoopjaren voor de coronacrisis, red.) was 76 procent van de omzet uit kaartverkoop afkomstig van bezoek aan Amerikaanse films en documentaires", zegt Eva de Vroome van Filmdistributeurs Nederland.

Grote Hollywoodfilms trekken veel bezoekers en zijn daarom belangrijk voor de omzet van bioscopen. Het uitstel van Amerikaanse producties kan dus een grote impact hebben op de totale kaartverkoop. Dat is zorgelijk, omdat bioscopen en filmhuizen nog niet helemaal hersteld zijn van de coronapandemie.

Het is niet te zeggen hoelang de staking gaat duren. Voorzitter Fran Drescher van vakbond SAG-AFTRA houdt in ieder geval rekening met een staking die tot het einde van het jaar duurt. "Acteurs zijn bereid een groot persoonlijk offer te brengen. Het gaat om onze toekomst en het kunnen voorzien in levensonderhoud. Daarom gaan we net zo lang door totdat bedrijven (producenten, filmstudio's en streamingdiensten, red.) weer met ons om de tafel willen", zei ze tegen USA Today.

Die bedrijven zijn niet gebaat bij een langdurige staking, maar lijken voorlopig hun poot stijf te houden. Zo noemde Disney-topman Bob Iger de verwachtingen van acteurs "onrealistisch".

Producenten anticiperen op langdurige staking

Bij een langdurige staking zal ook de Nederlandse film- en serieliefhebber de dupe worden. Er komt, los van onafhankelijke producties, op een gegeven moment geen aanbod meer uit Hollywood. En dat gaan we terugzien in bioscopen en op streamingdiensten. "Als de staking na de zomer voorbij is, zal het effect gering zijn. Maar als het langer duurt, gaan we dat vooral vanaf 2024 merken", zegt De Vroome.

Sommige grote Amerikaanse producties worden al verplaatst. Zoals het vervolg op de scifiblockbuster Dune. "Die film zou dit najaar uitkomen, maar wordt door de producent mogelijk verplaatst naar 2024", zegt voorzitter Boris van der Ham van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. "Je ziet dat er rekening wordt gehouden met een langdurige staking en dat overwogen wordt de release van sommige Hollywoodproducties iets meer te spreiden."

We hoeven er niet bang voor te zijn dat er helemaal geen films meer in de bioscopen zullen draaien. "Er is altijd voldoende filmaanbod uit verschillende landen, dus lege planningen zullen er niet zijn", zegt Van der Ham.

"Tijdens de coronapandemie kwamen er ook minder films uit in de VS. Omdat er minder concurrentie was van Amerikaanse producties, deed onder meer de Nederlandse productie De Slag om de Schelde het juist heel goed." Dat zou goed nieuws kunnen zijn voor Nederlandse films die aan het einde van dit jaar uitkomen, zoals Bon Bini: Bangkok Nights, Sint Ahoy! en Net als in de Film.