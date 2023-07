De gevoelsmatig lage eis in de zaak tegen Thijs Römer zorgde voor verontwaardiging. Hoe komt een officier van justitie tot 'slechts' een werkstraf als eis voor online seksueel misbruik van minderjarige meisjes?

Voordat we in de zakelijke kant van dit verhaal duiken, is het goed om op te merken dat voor veel mensen geen straf voldoende voelt voor zoiets vreselijks als seksueel misbruik. Zeker als de slachtoffers kinderen of jongvolwassen zijn. Zij zijn op hun kwetsbaarst.

Een straf is dan ook nooit een-op-een vergelding voor wat slachtoffers is aangedaan. Dit artikel is niet bedoeld om dat gevoel weg te nemen, maar wel om uit te leggen hoe het Openbaar Ministerie (OM) op basis van rationele keuzes tot een strafeis komt. Dat kan wat zakelijk overkomen.

Goed om op te merken is dat het in de zaak-Römer om een strafeis gaat. Er is nog niks vastgesteld over zijn schuld. De straf kan nog hoger of lager uitvallen, of de acteur kan worden vrijgesproken.

Het gaat in deze zaak om drie strafbare feiten

Waar gaat het om in deze zaak? Het verwijt dat Römer wordt gemaakt is dat hij minderjarige meisjes heeft verleid tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf. Ze moesten naaktfoto's sturen en beelden van zichzelf maken waarop seksuele handelingen te zien zouden zijn.

Het verleiden zit hem in de status van Römer als acteur. De meisjes van destijds 14, 15 en 16 waren fan van hem en op die manier had hij overwicht. De beelden die hij opgestuurd kreeg, zijn van minderjarigen en dit wordt gezien als het bezit van kinderporno. Ook zou Römer ongevraagd dickpicks hebben opgestuurd. In totaal drie strafbare feiten.

Er was hierbij geen sprake van dwang en Römer deed zich niet voor als iemand anders, bijvoorbeeld een jonger persoon. De meisjes zijn ook niet gechanteerd of afgeperst. Een van de slachtoffers zegt dat haar een handtekening of een figurantenrol in de serie Moordvrouw, een serie waar Römer in acteerde, is beloofd. In ruil daarvoor moest ze naaktfoto's opsturen.

Of dit wel of niet waar is, is in dit geval niet van belang. Het is namelijk niet ten laste gelegd aan Römer. Ook niet onbelangrijk is dat het in deze zaak niet om fysieke ontucht gaat, maar om digitale ontucht. Dit zijn belangrijke zaken bij het komen tot een strafeis.

1:27 Afspelen knop OM: 'Gedrag Thijs Römer kan gezien worden als seksueel stalken'

Zedenwet inmiddels aangepast aan moderne tijd

Hoe zit het dan met die gesprekken waarin Römer expliciet over seks sprak met minderjarigen? Moreel verwerpelijk misschien, maar is het ook strafbaar? Het antwoord daarop is: nog niet. Het wetboek loopt vaak achter op ontwikkelingen in de maatschappij. In dit geval: online seksueel actief zijn.

Daarom is de oude zedenwet gemoderniseerd en kennen we die nu als de wet seksuele misdrijven. Daarin is ook sexchatting opgenomen. Simpel gezegd: als een volwassene op een ongepaste manier online een kind benadert voor seksuele doeleinden, dan is dat vanaf begin 2024 strafbaar. Dan treedt de nieuwe wet in werking.

Bij het formuleren van een strafeis kijkt het OM ook naar andere omstandigheden. In het geval van Römer zijn dat persoonlijke omstandigheden van de acteur, maar ook vragen als: wanneer vond het delict plaats en is dit de eerste keer dat dit gebeurt?

Om met dat laatste te beginnen: in het geval van Römer is dat inderdaad zo. Hij heeft geen strafblad. De officier van justitie heeft in deze zaak ook mee laten wegen dat de strafbare feiten zeven jaar geleden plaatsvonden. Dat maakt ze niet minder erg, maar Römer heeft daarna voor zover bekend geen andere strafbare feiten gepleegd.

Kijken we naar de gevolgen voor Römer op persoonlijk vlak, dan zijn die groot. De acteur is een bekende Nederlander en hij zal zich niet anoniem kunnen verschuilen. Een baan als acteur heeft hij niet meer. Hij is uit films gesneden en vraag is of hij ooit nog in een serie te zien zal zijn. Zijn vrouw Ighone de Jongh liet begin dit jaar weten dat zij de liefdesrelatie met Römer heeft verbroken. Logische gevolgen wellicht, maar een straf is het.

In iedere zedenzaak is sprake van maatwerk

Het OM kijkt bij het komen tot een strafeis ook naar soortgelijke strafzaken en wat er in die rechtszaken wordt opgelegd. Verdenkingen tegen personen waarbij het alleen gaat om verleiding, zoals in de zaak Römer, komen niet vaak voor. Deze verdenking gaat vaak gepaard met andere strafbare feiten.

Dit alles zorgt ervoor dat het OM heeft afgeweken van de drie tot twaalf maanden cel die justitie normaal zou eisen in dit soort zaken. Het maakt nog maar eens duidelijk hoe complex elke zedenzaak is en dat er elke keer weer sprake is van maatwerk.

Met de kennis dat de kans op herhaling van de strafbare feiten door Römer op laag wordt ingeschat, en dat hij openstaat voor behandeling (en ook al bij een psycholoog loopt), vindt het OM een werkstraf van 240 uur een gepaste straf. Daarnaast zou Römer moeten worden behandeld en een voorwaardelijke celstraf van 89 dagen opgelegd moeten krijgen. Er is ook één dag daadwerkelijke celstraf geëist, maar die kan wat betreft de officier van justitie worden weggestreept tegen de twee dagen verhoor die Römer heeft ondergaan op het politiebureau.

Op 8 augustus horen we hoe de rechtbank erover denkt.