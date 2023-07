Dealer die overdosis verstrekte aan Michael K. Williams krijgt 30 maanden cel

Een man die drugs verschafte aan acteur Michael K. Williams moet dertig maanden de cel in. Dat heeft een rechtbank in New York bepaald. Williams overleed op 54-jarige leeftijd aan een overdosis in september 2021.

Carlos Macci, de dealer, was onderdeel van een vierkoppige groep die in Brooklyn drugs verkocht. Hij zou een dodelijke dosis aan Williams hebben verstrekt. Aanklagers hadden aanvankelijk een straf van 48 maanden geëist voor de 72-jarige dealer.