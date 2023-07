Elsie de Brauw en Sebastian Koch spelen Beatrix en Claus in serie over Máxima

Elsie de Brauw en Sebastian Koch zijn als koningin Beatrix en prins Claus te zien in de Videoland-serie over Máxima. Ze vullen de cast aan die al bestaat uit de Argentijnse Delfina Chaves (Máxima) en Martijn Lakemeier (Willem-Alexander).

De 62-jarige De Brauw is bekend van films en series als Drijfzand, Prins en Morten. Voor haar rol in de film Tussenstand ontving ze in 2007 een Gouden Kalf.

De Duitse Koch (61) speelde in Zwartboek en het met een Oscar bekroonde Das Leben der Anderen. Ook was hij te zien in internationale producties als Homeland en The Danish Girl.

De opnames van Máxima zijn momenteel in volle gang. Naar verwachting is de productie volgend jaar op Videoland te zien.

De serie is gebaseerd op het boek Moederland: De jonge jaren van Máxima Zorreguieta van auteur Marcia Luyten, dat in november 2021 verscheen. Het boek gaat onder meer over de periode waarin Máxima haar geboorteland Argentinië verlaat, carrière maakt op Wall Street in New York en uiteindelijk prins Willem-Alexander ontmoet.

De serie krijgt in eerste instantie zes afleveringen en start op het moment dat Máxima en Willem-Alexander elkaar ontmoeten in Sevilla. De rest van de serie gaat over Máxima's jeugd.