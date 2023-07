Barbie wint in eerste week ruim van Oppenheimer

Het gebeurt niet vaak dat bioscopen zich moeten voorbereiden op de komst van twee grote blockbusters. Barbie en Oppenheimer zijn dé films van deze zomer en gingen tegelijkertijd in première. Hoe staat de 'Barbenheimer'-strijd er nu voor?

Een groter contrast is er niet: het knalroze comedydrama Barbie tegenover de serieuze, donkere thriller Oppenheimer. Toch worden de twee films vaak in één adem genoemd. Omdat ze tegelijk uitkwamen, worden ze tegen elkaar opgezet én direct na elkaar bekeken.

Na de eerste week in de bioscoop is de balans op te maken. Zowel Barbie als Oppenheimer scoort goed. Oppenheimer heeft voor Universal Pictures wereldwijd 200 miljoen dollar (180 miljoen euro) in het laatje gebracht. De recensies zijn lovend. "Oppenheimer is de beste film die regisseur Christopher Nolan tot nu toe maakte. En misschien wel de beste film die hij ooit zal maken", schrijft NRC.