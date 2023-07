OM eist werkstraf en dag cel tegen Thijs Römer voor online zedendelicten

Justitie heeft dinsdag tegen Thijs Römer een werkstraf van 240 uur, een dag celstraf en 89 dagen voorwaardelijke celstraf geëist. Ook moet hij verplicht worden behandeld. Volgens justitie heeft de acteur zich schuldig gemaakt aan online zedendelicten met minderjarigen.

Of Römer de dag celstraf ook echt moet uitzitten als de rechtbank de eis overneemt, is nog de vraag. De acteur is twee dagen verhoord op een politiebureau. Dat kan eventueel tegen elkaar worden weggestreept.

De zaak tegen Römer is gebaseerd op drie aangiften van inmiddels volwassen vrouwen. Zij vertelden de politie dat zij seksueel contact hadden met Römer toen zij veertien, vijftien of zestien jaar waren. Niet fysiek, maar online.

Ze waren allen fan van de acteur en kwamen met hem in contact via sociale media. De meisjes kregen het telefoonnummer van Römer en stuurden op zijn verzoek naaktfoto's en beelden van seksuele handelingen.

Dat is in ieder geval de overtuiging van het Openbaar Ministerie (OM). De officier van justitie beschouwt de verklaringen van de vrouwen als betrouwbaar en dus bruikbaar als bewijs.

De acteur legde dit uit als gesprekken over seksualiteit, niet als erotisch getinte gesprekken. Hij had in ieder geval niet in de gaten dat wat hij deed strafbaar was, zei hij.