Vermeend slachtoffer van Thijs Römer: 'Je hebt misbruik van mij gemaakt'

De vermeende slachtoffers van Thijs Römer stellen dat de acteur blijvende schade bij hen heeft aangericht met zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een van de vrouwen die destijds minderjarig waren, verklaart dat de acteur misbruik van haar maakte.

De jonge vrouw, die ten tijde van het contact met de acteur veertien jaar oud was, vertelt dat Römer haar zeven jaar geleden berichtte op de avond dat ze naar een feestje voor kinderen ging. "Wel veilig thuiskomen hè, je bent nog een kuiken", zou hij hebben geschreven. Berichten als deze maakten dat de vrouw, die naar eigen zeggen een nare thuissituatie had, Römer zag als een vaderfiguur en ook verliefd op hem werd.

Hij stuurde ook seksueel getinte berichten, vertelde de vrouw. "'Vinger jij jezelf weleens?', vroeg je mij. En voor het geval je het niet wist: ik was veertien jaar!", zei de vrouw. "Je hebt misbruik van mij gemaakt, Thijs. En dat weet je heel goed. Mijn seksualiteit is door jou gevormd. Ik dacht dat het normaal was om foto's en filmpjes te sturen."