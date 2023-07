Filmfestival Venetië vertoont films van omstreden regisseurs Allen en Polanski

Delen via E-mail

Het filmfestival van Venetië gaat films van de veelbesproken filmmakers Woody Allen en Roman Polanski vertonen. Van beide regisseurs, die allebei worden beschuldigd van seksueel misbruik, gaat op het evenement een film in première.

De 87-jarige Allen wordt door zijn adoptiedochter Dylan Farrow beschuldigd van misbruik. De regisseur zou haar als kind ongepast hebben aangeraakt. Allen is vanwege gebrek aan bewijs vrijgesproken van het vermeende misbruik.

In 1997 trouwde Allen met zijn 35 jaar jongere adoptiedochter Soon-Yi Previn. De ex-vrouw van Allen, Mia Farrow, had Dylan en Soon Yi al geadopteerd voordat ze een relatie met de regisseur kreeg.