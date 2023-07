Thijs Römer geeft toe dat hij meisjes tips gaf over masturbatie

Thijs Römer heeft dinsdag in de rechtbank van Assen gezegd te beseffen dat hij een grens heeft overschreden in het contact met minderjarige meisjes. De acteur zou onder andere tips hebben gegeven over hoe zij het beste kunnen masturberen.

De acteur wordt ervan verdacht gedurende twee jaar minderjarige meisjes te hebben verleid tot het sturen van naaktfoto's. Ook zouden zij beelden van zichzelf hebben gemaakt waarop ze seksuele handelingen verrichten. Dat betekent dat Römer kinderporno in bezit had.

Römer zou ook naaktbeelden van zichzelf hebben gemaakt en deze naar de meisjes hebben gestuurd. Dit gebeurde in de periode november 2015 tot en met november 2017. De acteur was toen zelf eind dertig.

De acteur ontkent in de zaak van twee meisjes dat hij ze verleid heeft tot het maken van naaktfoto's of beelden van zichzelf. In één geval zou hij een foto van een meisje in lingerie hebben ontvangen, maar hij zegt dat hij de boot afhield. Römer zegt in ieder geval niet om de foto te hebben gevraagd.

'Vrolijke gesprekken over seksualiteit'

Römer zat met twee meisjes, een van veertien en een van vijftien, in een groepsapp genaamd de doucheapp. Daarin gaf de acteur tips hoe zij het beste konden masturberen. "Ik geneer me kapot", zei hij. "Maar ik had daar geen gevoel van opwinding bij of een erotische bedoeling bij. Dit waren voor mij vrolijke gesprekken over seksualiteit."

Römer verklaarde makkelijk over seks te praten. Hij zegt daarbij uit het oog te zijn verloren dat hij contact had met minderjarige meisjes en dat zij fan van hem waren.