Kevin Spacey vrijgesproken van alle negen aanklachten van seksueel wangedrag

Kevin Spacey is door een jury niet schuldig bevonden aan seksueel wangedrag. De Amerikaanse acteur is woensdag in het Verenigd Koninkrijk vrijgesproken van alle negen aanklachten. De afgelopen weken deelden Spacey, de slachtoffers en andere getuigen hun bewijs.

De juryleden hadden twee dagen nodig om tot hun oordeel te komen. Spacey brak in tranen uit na de vrijspraak, meldt Variety. Na de zitting gaf de acteur een korte verklaring, waarin hij liet weten zich "nederig" te voelen.

"Ik denk dat jullie wel begrijpen dat het veel is om te verwerken, na alles wat er vandaag is gebeurd", zei de acteur. "Maar ik ben de juryleden enorm dankbaar, omdat ze de tijd hebben genomen om al het bewijsmateriaal en alle feiten zorgvuldig te onderzoeken voordat ze tot hun beslissing kwamen."

De House of Cards-acteur zou tussen 2001 en 2013 meerdere mannen bij het kruis hebben gegrepen en iemand hebben aangezet tot seksuele handelingen. In die periode was hij artistiek directeur van het Old Vic-theater in Londen. Er werden meerdere vermeende slachtoffers gehoord.

De 64-jarige Spacey zegt "verbijsterd en diep geraakt" te zijn door de beschuldigingen. Hij ontkende het misbruik. "Maar ik heb waarschijnlijk wel eens een onhandige versierpoging gedaan."

De acteur zei eerder dat hij bij vrijspraak weer aan de slag kan in Hollywood. De afgelopen periode heeft de acteur zijn werk voorzichtig weer opgepakt. Hij speelde in de dramafilm The Man Who Drew God en is te horen in de kleine film Control. Grote rollen in Hollywoodfilms en -series als House of Cards raakte hij door de beschuldigingen kwijt.

Spacey had er al een rechtszaak op zitten: hij werd vorig jaar vrijgesproken in de zaak die Anthony Rapp tegen hem had aangespannen. Die collega-acteur zegt dat hij in 1986 ongewenst seksueel is benaderd door Spacey.