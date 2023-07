Pathé beleeft recordweekend door succes van 'Barbenheimer'

De filmhits Barbie en Oppenheimer, online samen ook al 'Barbenheimer' genoemd, hebben bioscoopketen Pathé afgelopen weekeinde een recordaantal bezoekers opgeleverd.

Ook eerder uitgebrachte films als Mission: Impossible Dead Reckoning Part One, Elemental en Indiana Jones and the Dial of Destiny deden het goed. Exacte cijfers geeft Pathé niet.

Tot nu toe was het weekend van 28 en 29 december 2019 het beste weekend voor Pathé. Toen was Star Wars: The Rise of Skywalker net te zien in de bioscoop.