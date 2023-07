NU+ Wie is Christopher Nolan, het brein achter de succesfilm Oppenheimer?

Christopher Nolan (52) is een Brits-Amerikaanse filmmaker. Hij schreef, regisseerde en produceerde onder meer de succesfilms Inception, Interstellar en recentelijk Oppenheimer. Wie is de man achter deze grote films en wat maakt hem zo uniek?

Nolan wordt gezien als een van toonaangevende filmmakers van de 21e eeuw. In 25 jaar tijd heeft hij 13 films geproduceerd, bijna allemaal succesfilms. Zijn films staan bekend om de complexe verhaallijnen, diepgang en raadsels.

Vaak blijven kijkers met vragen achter na het zien van een van zijn films. Wat betekent de draaiende tol aan het einde van Inception? En wat gebeurd er precies in Tenet? Maar antwoord op die vragen hoef je van Nolan niet te verwachten, hij houdt zijn lippen stijf op elkaar. Het plezier zit hem in het niet weten van het antwoord, aldus de filmmaker.

Carrière

Nolan groeide op in Engeland en Amerika. Al in zijn kinderjaren was Nolan in de weer met een filmcamera en was hij vastberaden om filmmaker te worden. Tijdens zijn studie Engelse literatuur ontmoette hij zijn toekomstige vrouw, Emma Thomas, waarmee hij een eigen productiebedrijf opzette.

Christopher Nolan en zijn vrouw Emma Thomas. Foto: Getty Images

Op zijn 28ste regisseerde Nolan met een klein budget zijn eerste film, Following (1998). Twee jaar later kwam zijn tweede film Memento (2000) uit, die werd genomineerd voor een Oscar en een Golden Globe. Zijn carrière en de budgetten waarmee hij werkt blijven groeien en daardoor worden zijn films ook alsmaar groter. Zo produceert hij The Dark Knight Trilogy (2005, 2008 & 2012), Inception (2010), Interstellar (2014), Dunkirk (2017) en Tenet (2020). Zijn laatste film Oppenheimer (2023) draait op dit moment in de bioscoop.

Filmcritici en acteurs zijn lovend over Nolan

Zijn succesfilms blijven niet onopgemerkt bij de award shows. Nolan is al voor vijf Academy Awards, vijf BAFTA Awards en zes Golden Globe Awards genomineerd. In 2019 werd hij erkend als Commandeur in de Orde van het Britse Rijk voor zijn bijdrage in de filmwereld.

Niet alleen filmcritici zijn lovend over het werk van Nolan, ook de acteurs met wie hij werkt spreken met mooie woorden over hem. Cillian Murphy, de acteur die de hoofdrol speelt in Oppenheimer, noemt Nolan een ‘genie’. “Hij gaat briljant om met acteurs”, aldus Murphy. “Tijdens het filmen laat hij ons experimenteren en experimenteert hij. Soms fluisterde hij aanwijzingen in mijn oor. Vaak zijn de aanwijzingen heel gedetailleerd en kort, maar ze kunnen het acteerwerk compleet veranderen.”

Christopher Nolan met acteur Cillian Murphy op de set van Oppenheimer. Foto: BrunoPress

Acteur Matt Damon, die de hoofdrol vertolkte in Interstellar, had afgesproken dat hij alleen zijn werkpauze onderbrak voor Nolan. De regisseur belde niet snel daarna met de vraag of hij aan Oppenheimer mee wilde werken. "Dit klinkt alsof ik het verzin, maar het is echt waar", aldus Damon.