Barbie-film is populair in Nederland: al 250.000 bioscoopbezoekers

De film Barbie, die sinds woensdag in Nederland in de bioscopen draait, is een grote hit. Binnen vier dagen heeft de film meer dan 250.000 bezoekers getrokken, laat Warner Bros. weten.

"De film overtreft alle verwachtingen", zegt een woordvoerder van Warner Bros. "We krijgen van veel theaters te horen dat ze extra voorstellingen hebben ingepland om aan de vraag te kunnen voldoen. Er worden vergelijkingen getrokken met de taferelen die de films van Harry Potter veroorzaakten."

De film van regisseur Greta Gerwig is hard op weg het record van beste openingsweekend van 2023 te breken. Dat record staat nu nog op naam van The Super Mario Bros. Movie. In de eerste vijf dagen bezochten bijna 390.000 die film.