Filmfestival Venetië vervangt openingsfilm vanwege acteursstaking

Het filmfestival van Venetië heeft de openingsfilm voor de komende editie vervangen. De komedie Challengers met acteurs Zendaya, Josh O'Connor en Mike Faist stond op het programma, maar door de acteursstaking in Hollywood ziet de organisatie zich gedwongen een andere film te kiezen: de Italiaanse oorlogsfilm Comandante.

De film Challengers zou dit najaar uitkomen maar door de staking van acteurs en scenaristen is de release uitgesteld tot 2024. De kans was groot dat op de openingsavond in Venetië geen acteurs op de rode loper zouden verschijnen door de staking. Een première met grote sterren in Venetië is een belangrijk promotiemoment voor een studio om een film van dit formaat in de markt te zetten.