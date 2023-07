NU+ Van The Nanny naar boegbeeld acteursvakbond: wie is Fran Drescher?

"Als we niks doen, gaan we allemaal ten onder", riep Fran Drescher bij de aankondiging van de Hollywood-staking. De actrice, bekend als de goedlachse 'Nanny', laat zich nu van een andere kant zien. Hoe werd Drescher van sitcomactrice het gezicht van de acteursvakbond?

"Ik ben gechoqueerd door de manier waarop de mensen met wie we zaken doen ons behandelen", riep Drescher. Volgens de Amerikaanse actrice is de staking van Hollywoodacteurs vervelend voor velen, maar essentieel om de aandacht te krijgen van de grote filmstudio's. "Ze vergeten wie de machine laat draaien."

Drescher is zeker geen nieuwkomer in de entertainmentwereld. Door haar hoofdrol in The Nanny is ze bij velen al een bekende naam. Haar personage Fran Fine, een flamboyante Joodse nanny die voor de kinderen van een rijke Broadway-producent zorgt, is losjes gebaseerd op haarzelf.

De actrice schrijft en produceert de serie samen met haar toenmalige man Peter Marc Jacobson. Tussen 1993 en 1999 stemden elke week miljoenen kijkers af op het comedyprogramma. The Nanny ontving nominaties voor onder andere een Emmy en een Golden Globe.

De cast van The Nanny. Foto: Getty Images

Traumatische ervaring en ziekte

Drescher brengt in 1996 haar autobiografie Enter Whining uit. In het boek beschrijft ze een traumatische ervaring van elf jaar eerder. De actrice was samen met haar toenmalige man en een vriendin in haar huis, toen twee vreemde mannen het huis binnenkwamen. Haar man werd vastgebonden en moest toekijken hoe Drescher en haar vriendin verkracht werden. De daders zijn later opgepakt.

Vier jaar later krijgt Drescher last van medische klachten. Pas twee jaar later wordt de Nanny-actrice gediagnosticeerd met baarmoederkanker. In een interview met InStyle laat ze weten dat ze een verband voelt tussen de kanker en het niet verwerken van de verkrachting.

"Het was vreemd, maar ook poëtisch, dat de kanker in mijn voortplantingsorganen gevonden was. Voor mij is het een bevestiging dat wanneer je niet met een trauma omgaat, de pijn zijn weg vindt naar juist die plek."

Begin politieke carrière

Haar ziekte wakkert ook Dreschers politieke ambities aan. De actrice krijgt in 2008 een rol in het kabinet van George W. Bush als diplomatiek gezant voor vrouwen en gezondheidszaken.

De actrice is een democraat en laat dit regelmatig via sociale media weten. Ook steunt ze Hillary Clinton in haar campagne tot het presidentschap en later Barack Obama in zijn herverkiezingen.

Haar passie voor politiek combineert Drescher in 2021 met haar ruimschootse Hollywood-ervaring. Ze stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de acteursvakbond SAG-AFTRA. De actrice moet het opnemen tegen acteur Matthew Modine en wint. Zo wordt de actrice het boegbeeld van de ruim 160.000 leden tellende vakbond, die opkomt voor de belangen van Hollywoodacteurs.

Fran Drescher met Hillary Clinton. Foto: Getty Images

Hollywoodacteurs gaan staken

In mei van dit jaar kondigt schrijversvakbond WGA een staking aan. De scenarioschrijvers en de grote Hollywoodstudio’s kunnen niet tot een overeenkomst komen over salarissen. Ook willen de schrijvers duidelijke regels over het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het maken van films en series.

Ook acteurs maken zich zorgen om deze ontwikkelen. SAG-AFTRA sluit zich aan bij de twaalfduizend scenarioschrijvers die op dat moment al twee maanden staken. Onder leiding van Drescher stoppen alle Hollywoodacteurs die aangesloten zijn bij de vakbond met werken. De acteurs willen net als de scenarioschrijvers duidelijke afspraken met de studio’s over salarissen en kunstmatige intelligentie.

"Wij zijn arbeiders en we staan sterk. We eisen respect voor onze bijdrage", eindigt de speech van Drescher. Haar indrukwekkende toespraak wordt door de kijkers geroemd: ze weet op indrukwekkende wijze te vertellen waarom deze staking zo belangrijk is.