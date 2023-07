Acteur Sean Bean sterft voor 25e keer in rol, fans zijn er klaar mee

Sean Bean staat erom bekend dat de personages die hij speelt het einde van een serie of film vaak niet levend halen. De acteur is al voor de 25e keer gestorven op het scherm. Zijn fans zijn er klaar mee.

Let op: dit artikel kan spoilers van Sean Bean-titels bevatten.

Op sociale media stromen de verontwaardigde reacties binnen, nu het personage van Bean in de serie World On Fire ook is overleden. Ze willen de serie niet meer verder kijken en vinden het oneerlijk dat personages van de acteur vaak vroegtijdig aan hun einde komen.

Na eerdere sterfscènes van Bean werden er zelfs petities gestart om de acteur in volgende projecten in leven te houden. De Brit heeft namelijk heel wat bekende sterfscènes gespeeld. Zo vonden zijn personages in The Lord of the Rings, Game of Thrones en de James Bond-film GoldenEye de dood.

In het BBC-drama World On Fire speelt hij Douglas Bennett. Dit personage overleefde het eerste seizoen, maar komt om het leven in de eerste aflevering van seizoen twee. Hij wordt gedood als de Duitsers een bom op Manchester werpen.

Het is de 25e keer dat Bean aan zijn einde komt in een serie of film. Bean liet eerder al eens weten dat hij een tijdje geen personage dat overlijdt wilde spelen, omdat het te voorspelbaar werd.