Recensieoverzicht Oppenheimer: 'Nolans beste film met perfecte hoofdrolspeler'

De verwachtingen van de nieuwe Christopher Nolan-film zijn opnieuw hoog. De regisseur wist met thrillers als Inception en Tenet flink te imponeren. Kan Oppenheimer, het verhaal over de uitvinder van de atoombom, zich bij eerdere successen voegen?

"Oppenheimer bereikt een ongekende psychologische diepgang voor een Hollywood-biofilm. Acteur Cillian Murphy is perfect als Oppenheimer. Subtiel maar intens, in staat een bodemloze put aan emoties te acteren met alleen zijn ogen en aangespannen kaken."

"Oppenheimer is de beste film die regisseur Christopher Nolan tot nu toe maakte. En misschien wel de beste film die hij ooit zal maken. Want hij maakt de angst voor de bom persoonlijk."

"Net als in veel van zijn vorige films gaat dit gepaard met een complexe vertelstructuur. Er zijn verschillende tijdslijnen, waarvan sommige in zwart-wit. En schrik niet als een van die draadjes start in zwart-wit, maar halverwege ineens omschakelt naar kleur. Alles om de kijker bij de les te houden."

"Al die zaken brengt Nolan glashelder in beeld. Er passeert in de drie uur speeltijd een hele parade aan personages, maar geen moment raak je in verwarring over wie wat doet. Dat getuigt van een uitstekende verteltechniek."