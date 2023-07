Recensieoverzicht Barbie: 'Feministisch, divers én honderd tinten roze'

Al ver voordat de film in premiere ging, zorgde Barbie voor een ware online hype. Van memes tot zuurstokroze kledingcollecties in de winkels: Barbie is overal. Maar is de hype terecht? NU.nl zet de recensies op een rij.

AD - 3 sterren

Als Barbie (Margot Robbie) op een dag sombere gedachtes krijgt, wachten haar steeds meer imperfecties (de reactie op haar platvoeten en cellulitis is een komisch hoogtepunt in de film). Ze besluit in gezelschap van een schaapachtige, maar knappe Ken (Ryan Gosling) de oversteek te maken naar de echte wereld. Ze gaat op zoek naar haar identiteit. Ook Ken maakt een kleine crisis door. Hij wil méér zijn dan Barbies aanhangsel.

Los van alle onderliggende boodschappen blijft de film vermakelijk. Tot in de allerkleinste details bootste Gerwig de plastic wereld van Barbie na. Zo kan Barbie rijden in haar roze cabrio zonder te hoeven sturen, komt er geen water uit de kraan maar worden Barbies haren nooit vet en draagt ze nooit een ring: Barbies vingers zitten tenslotte aan elkaar geplakt.

Trouw - 4 sterren

De goedlachse hoofd-Barbie beleeft een existentiële crisis en reist vanuit Barbieland naar de echte wereld. Samen met Ken belandt zij in Los Angeles, waar Ken al snel leert dat mannen hier de baas zijn. Ken die in Barbieland altijd een bijrolspeler was, ontdekt het patriarchaat. Barbie leert op haar beurt verschillende echte vrouwen kennen, waaronder een opstandig tienermeisje dat haar Barbie in de ban heeft gedaan. Omdat Barbie een onrealistisch vrouwbeeld propageert, en omdat Barbie willekeurig consumentisme in de hand werkt

Het script is tegelijk intelligent en woke genoeg om met al die mitsen en maren te spelen. Qua stijl pakt Gerwig, die over een budget van circa 100 miljoen dollar beschikte, ook flink uit. Naar lieve lust citeert ze uit klassiekers als Grease en Jacques Tati's Playtime. Ook doet de Barbie-komedie denken aan The Truman Show, over de arme Truman die dacht dat de artificiële wereld waarin hij leefde de echte wereld was.

2:41 Afspelen knop Bekijk hier de trailer van Barbie

NRC - 4 sterren

Daar is ze dan. Barbie. Een hoogst ironische maar toch nergens bozige speelfilm over een omstreden cultureel icoon. Een pop met borsten maar verder anatomisch incorrect. De film met Margot Robbie als Barbie en Ryan Gosling als Ken (en nog tientallen anderen als de andere Barbies en Kens) heeft een lange ontstaansgeschiedenis, maar heeft onder regie van Greta Gerwig vleugels gekregen.

Barbie doet veel. En doet veel goed. In die zin is de film te vergelijken met de doorbraak die Wonder Woman teweegbracht. Al kun je net als van mainstreamfilm Wonder Woman niet verwachten dat de perfecte Barbie in één keer alle emancipatie-issues oplost. Met name op het gebied van intersectionaliteit is er in Barbie nog wel wat te winnen. En de gekleurde personages hadden echt meer zeggingskracht in hun eigen verhalen moeten hebben.

Het Parool - Geeft geen sterren

Het is Gerwig gelukt om meer te maken dan een twee uur lange commercial voor het speelgoed - toch altijd de aanname als een speelgoedproducent zelf een speelfilm op basis van dat speelgoed produceert. Die commercial is Barbie óók wel - de film staat bol van de verwijzingen naar specifieke Barbiesets.