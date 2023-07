Thijs Römer staat dinsdag in Assen voor de rechter. Daar start een beladen strafzaak waarin de acteur wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Hij zou drie minderjarige meisjes hebben verleid naaktbeelden van zichzelf op te sturen.

"Hey @thijsromer Ken je mij nog? Ik jou namelijk wel helaas. Ga je nu even eerlijk zijn over ons contact van zes jaar geleden?" Met deze tweet weet Römer in mei 2022 in een keer de aandacht op zich gevestigd.

Wat was hier aan de hand? Het bericht was afkomstig van de toen twintigjarige Nena. Ze was lange tijd fan van Römer, maar zegt in opeenvolgende berichten dat de acteur misbruik van haar heeft gemaakt toen ze nog maar veertien was. Ze was, "jong, dom en verliefd" op Römer, aldus Nena. De nu volwassen vrouw is een van de vermeende slachtoffers waar de strafzaak tegen Römer om draait.

Naast steunbetuigingen kreeg Nena vooral bagger over zich heen. In al haar naïviteit had ze Twitter gekozen om haar beschuldigingen te uiten en dat heeft ze geweten. Ze zou vooral uit zijn op aandacht, was de teneur. Dat Twitter niet het podium was om zich te uiten, leek ze al vrij snel te beseffen. Ze liet weten dat de waarheid nog wel boven tafel zou komen en dat ze inmiddels aangifte had gedaan.

Vijf maanden later bleek Nena niet de enige. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte bekend dat Römer zal worden vervolgd om online zedendelicten met drie minderjarigen. De meisjes waren ten tijde van het misdrijf veertien tot en met zestien jaar oud. De delicten zouden hebben plaatsgevonden in de periode van eind 2015 tot eind 2017.

Römer is dan eind dertig en zijn huwelijk met Katja Schuurman is begin 2015 gestrand. Hun dochter Sammie is ten tijde van de scheiding zes jaar oud.

Van welke series en/of films zou Thijs Römer kunnen kennen? Tussen 2014 en 2016 speelde hij mee in de serie Nieuwe Buren

In 2016 acteerde hij in de serie Weemoedt

Vanaf 2012 tot en met 2018 speelde hij een belangrijke rol in Moordvrouw

Ook was hij actief in films zoals F*ck de liefde uit 2019

Om wat voor een verdenking gaat het eigenlijk?

Het gaat in deze zaak niet om misbruik door fysiek contact, maar waar is dan wel sprake van? Maartje Schaap, de advocaat van de slachtoffers legt uit: "Het gaat in deze zaak om de verdenking dat een minderjarige is verleid door een volwassene om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren."

Het naar elkaar sturen van seksueel getinte opmerkingen of beelden staat bekend als sexting. Daar is in principe niks mis mee, zolang het maar vrijwillig is en er geen sprake is van scheve verhoudingen, zoals tussen een volwassene en een minderjarige.

Of een machtsverhouding zoals in de zaak tegen Römer. Tegen hem geldt de verdenking dat hij zijn positie als persoon van wie de meisjes fan waren, heeft uitgebuit. De zoon van acteur Peter Römer en kleinzoon van Piet Römer (Baantjer) speelde onder andere in de serie Moordvrouw. Volgens een van de slachtoffers beloofde Thijs Römer haar een rol als figurant in deze serie als zij hem naaktfoto's stuurde.

De meisjes kwamen met Römer in contact via Twitter en zouden op die manier aan zijn telefoonnummer zijn gekomen. In app-gesprekken zou hij de meisjes hebben gevraagd seksuele handelingen bij zichzelf uit te voeren en hier beelden van te maken. Deze beelden moesten ze dan naar Römer sturen, wat gezien hun leeftijd kinderporno is. Ook zou de acteur naaktbeelden van zichzelf hebben gestuurd.

Beelden en seksueel getinte gesprekken zouden ook onderdeel uitmaken van het dossier en sterk bewijs vormen in de zaak waarin maximaal vier jaar celstraf kan worden opgelegd.

Römer dreigde zelf met zaak wegens laster en smaad

De reactie van Römer op de beschuldiging van Nena was in eerste instantie een defensieve. Naar aanleiding van haar tweets liet hij weten dat áls ze zou doorgaan, hij een zaak tegen haar zou aanspannen vanwege laster en smaad. Hier is het nooit van gekomen.

In september vorig jaar laat hij weten een pauze in te lassen van zijn werk. Zijn manager verklaarde dat Römer toe was aan rust. Sinds bekend werd dat hij zou worden vervolgd, heeft Römer niks meer van zich laten horen. Zijn advocaat Wikke Monster was niet bereikbaar voor commentaar.

De beschuldigingen hebben ook invloed gehad op Römers relatie. Zijn echtgenote Igone de Jongh zegt begin dit jaar een punt te hebben gezet achter haar huwelijk met de acteur. Ze waren sinds 2019 samen. De twee zouden onlangs wel weer hand in hand zijn gezien.

Voor de rechtszaak is één dag uitgetrokken. Dat betekent dat dinsdag ook al duidelijk wordt welke straf het OM gaat eisen. Wanneer er dan uitspraak zal worden gedaan, is nog niet duidelijk.