Barbie-film veroorzaakt nu al een hype: waarom is de film zo populair?

De film Barbie is een hype: van memes tot kledinglijnen, je kunt er niet omheen. De blonde pop wordt omarmd door het internet. Hoe komt het dat de film over de 'perfecte vrouw' nog voor de release zo populair is?

Barbie is sinds de introductie in 1959 niet weg te denken uit de gemiddelde speelgoedbak. Samen met haar zussen Skipper, Stacie en Shelly en haar partner Ken heeft de pop speelgoedbedrijf Mattel miljarden euro's winst opgeleverd. En de film die vandaag uitkomt, voegt daar waarschijnlijk nog flink wat euro's aan toe.

Voor het eerst komt Barbie in menselijke vorm naar het witte doek. Waar de film, met Margot Robbie in de hoofdrol, precies over gaat is nog niet bekend.

Maar op sociale media vliegen de zuurstokroze memes en muzikale trailers je al om de oren. De modewereld doet ook mee aan de Barbie-gekte met speciale Barbie-kledinglijnen. Iedereen kan in thema de Barbie-wereld betreden.

De wereld van Barbie.

'Film speelt met feminisme, acceptatie en etniciteit'

Alles felroze, glad, strak en mooi: volgens filmwetenschapper Patricia Pisters is de populariteit van de film te danken aan de bekendheid van Barbie. En een enorm marketingbudget. "De film belooft de Barbie-wereld tot leven te brengen. De kleur roze is hierbij een goede marketingtool", zegt Pisters.

"Daarnaast speelt de film met feminisme, acceptatie en etniciteit. Deze extra laag heb je nodig voor een succesvolle film. Iedereen kent Barbie en iedereen heeft er een mening over. De film speelt in op deze bekendheid en geeft elke kijker een plek in de Barbie-wereld, dus ook als je Barbie haat."

2:41 Afspelen knop De trailer van Barbie

'Barbie blijft Barbie'

"Zij kan alles, hij is gewoon Ken", staat op de posters voor de film. Het omdraaien van genderrollen (waarbij de man minder belangrijk is) en de acceptatie van anderen zijn belangrijke thema's in de entertainmentindustrie, stelt Pisters. "Dat Barbie zelfkritisch is, is goede marketing."

Toch wil de filmwetenschapper daar een kanttekening bij plaatsen. "Het heeft geen groot politiek effect. Barbie blijft altijd het witte middelpunt. Kijk bijvoorbeeld naar RuPaul's Drag Race, een televisieprogramma met dragqueens. Deze show is razend populair, maar je leest tegelijkertijd steeds meer over geweld richting dragqueens en de lhbtiq+-gemeenschap. Dat de film deze thema's aanstipt, is als snoep: lekker, maar niet heel voedzaam."

Kritiek op Barbie is niet nieuw. Zo lag het uiterlijk van de pop al meerdere keren onder vuur. Zeker de laatste jaren kwam er steeds meer kritiek op de altijd slanke, witte en 'perfecte' Barbie. Het uiterlijk van de pop was volgens critici geen goed voorbeeld voor jonge kinderen.

Mattel luistert naar die kritiek. Het speelgoedconcern heeft de afgelopen jaren Barbie-poppen uitgebracht met verschillende etniciteiten en lichaamstypen. Ook zijn er Barbies met een rolstoel of een gehoorapparaat.

Margot Robbie als Barbie.

'De wereld staat in brand en wij gaan naar Barbie'

Volgens Pisters is er nog een belangrijke reden voor de hype rondom Barbie. "De Barbie-wereld die gecreëerd wordt, is een uitstapje voor elke kijker. De roze wereld lijkt perfect. Het laat de kijker even ontsnappen uit de realiteit."

"Als er een probleem is in de film, dan weet de kijker dat het niet echt is. Door klimaatverandering, oorlogen en andere problemen in de wereld is er behoefte aan iets luchtigs. De wereld staat in brand en wij gaan allemaal naar Barbie."