Dierenorganisatie PETA boos op makers Gladiator 2 om gebruik van echte dieren

Dierenrechtenorganisatie PETA is boos op de makers en acteurs van Gladiator 2. Onder meer regisseur Ridley Scott kreeg een boze brief binnen. In de brief roept de organisatie op om direct te stoppen met het gebruik van echte dieren voor de film.

Volgens TMZ is er ook een soortgelijke brief gestuurd naar verschillende acteurs, onder wie Paul Mescal, Pedro Pascal en Denzel Washington.

PETA stelt klachten te hebben ontvangen over het gebruik van dieren op de set van de film. Het gaat dan onder meer over paarden en makaken, blijkt uit de brief.

Ook wordt beweerd dat er recent een paard door zijn hoeven is gegaan op de set. De dieren zouden kostuums dragen en in combinatie met het warme weer zorgde dat volgens PETA voor een gevaarlijke situatie.

"In de film- en tv-industrie zijn paarden regelmatig verwond of zelfs overleden. We hopen oprecht dat Gladiator 2 niet nog een sterfgeval aan die lijst toevoegt."

Opnames van Gladiator-vervolg door staking onderbroken

PETA vraagt of de producenten geen levende dieren meer te gebruiken voor de opnames. In plaats daarvan stellen ze voor om computergeanimeerde dieren aan de film toe te voegen.