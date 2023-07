Matt Damon sprak met vrouw af dat hij werkpauze alleen onderbrak voor Nolan

Matt Damon heeft in een relatietherapiesessie met zijn vrouw afgesproken dat hij een acteerstop zou inlassen. Hierbij stelde hij één voorwaarde: hij mocht de pauze onderbreken als regisseur Christopher Nolan zou bellen.

"Dit klinkt alsof ik het verzin, maar het is echt waar", aldus Damon in gesprek met E ntertainment Weekly . De acteur wil niet vertellen waarom hij een acteerpauze wilde nemen.

"Ik heb toen in relatietherapie besproken dat er één reden zou zijn om de acteerpauze te onderbreken, en dat was als Chris Nolan zou bellen."

Op dat moment wist Damon nog niet of Nolan aan iets nieuws werkte. Dat bleek al snel wel het geval, want hij kreeg een telefoontje van Nolan die de acteur vroeg voor zijn nieuwe project Oppenheimer. "Dat was dus wel even een momentje in ons huishouden", vertelt Damon.