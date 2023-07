NU+ Hoe laat je het publiek meeleven met het brein achter de atoombom?

Een film maken over de wetenschapper die belangrijk was bij het ontwikkelen van de atoombom en het publiek met hem laten meeleven. Regisseur Christopher Nolan wist wat hij nodig had om Oppenheimer menselijk te maken: acteur Cillian Murphy.

Een drie uur durende film over de ontwikkeling van het dodelijkste wapen uit de geschiedenis van de mensheid. Je verwacht er misschien niet meteen een persoonlijk verhaal bij dat de kijker raakt. Maar daar dacht Nolan anders over.

"Deze film had een acteur nodig die het hoofdpersonage op een empathische manier kan laten zien", vertelt de regisseur aan NU.nl. "Cillian is een van de beste acteurs van deze tijd. Hij is in staat zijn hart open te stellen voor het publiek en ons binnen te laten. We voelen wat hij voelt, denken wat hij denkt en ervaren wat hij ervaart."

Oppenheimer gaat over J. Robert Oppenheimer, de Amerikaanse natuurkundige die een leidende rol had bij het ontwikkelen van de eerste atoombom. Hij werkte met een team van wetenschappers in de woestijn van de Amerikaanse staat New Mexico aan nucleaire wapens.

De Verenigde Staten gooiden de bommen waar Oppenheimer verantwoordelijk voor was aan het einde van de Tweede Wereldoorlog op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Hierbij kwamen naar schatting tussen de 130.000 en 230.000 mensen om het leven.

'Publiek blijft met ongemakkelijke vragen achter'

De 52-jarige Nolan schreef het script voor Oppenheimer in de ik-vorm vanuit het hoofdpersonage. Dat is een ongewone keuze voor een script: normaal gesproken is de opzet meer beschrijvend.

De film wisselt historische gebeurtenissen af met soms abstracte scènes die zich in het hoofd van Oppenheimer afspelen. "De belevingswereld van dit personage moet je als kijker meebeleven", vertelt Nolan.

"Ik wil het publiek Oppenheimer laten begrijpen, niet veroordelen. Dat betrekt het publiek er meer bij." De regisseur was er meer in geïnteresseerd te laten zien waarom de historische figuren in de film de keuzes maakten die ze maakten. "Met een duister onderwerp als dit blijft het publiek na drie uur met ongemakkelijke vragen hierover achter."

Christopher Nolan met acteur Cillian Murphy op de set van Oppenheimer. Foto: BrunoPress

'Cillian Murphy werkt zonder drama'

Nolan benadrukt in interviews meermaals hoe zwaar de rol is die Murphy speelt. Zo vertelt hij dat het ondersteunen van de hoofdrolspeler een belangrijke taak was voor de sterrencast die bijrollen had. Matt Damon, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Emily Blunt en Rami Malek waakten over hun collega.

Ook voor Nolan was het begeleiden van Murphy een belangrijke taak op de set van Oppenheimer. "Verschillende acteurs hebben verschillende begeleiding nodig, en het kan ook per situatie verschillen", legt de regisseur uit. Het helpt dat Nolan en Murphy al flink op elkaar zijn ingespeeld.

Oppenheimer is de zesde film die Nolan maakt met Murphy. De Ierse acteur was eerder te zien in zijn films Inception, Dunkirk en de Batman-trilogie. "We begrijpen elkaar goed. Mijn taak is tot op zekere hoogte hem te gidsen, maar tegelijkertijd ook te weten wanneer ik hem zijn gang moet laten gaan. Ik moet mijn methodes kunnen aanpassen aan wat de acteur nodig heeft om zijn beste werk te leveren."

Nolan spreekt vol lof over Murphy's houding op de set. "Het acteren gaat hem ogenschijnlijk zonder enige moeite af. Hij arriveert op de set en doet simpelweg zijn werk. Zonder poespas en zonder drama, als de camera niet draait", glimlacht hij. "Voor een regisseur is hij een enorme aanwinst. Door de manier waarop hij werkt kan ik me op al het andere concentreren."

Nolan merkte op de set al dat de 47-jarige acteur goed werk leverde. "Maar in de monteerkamer zie je pas echt hoe fantastisch hij acteert. Wat hij van scène tot scène met dit personage heeft gedaan, is absoluut buitengewoon."

Oppenheimer draait vanaf donderdag 20 juli in de bioscoop.