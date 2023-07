Stand van de sterren-regisseur Leonard Retel Helmrich (63) overleden

Filmmaker Leonard Retel Helmrich is op 63-jarige leeftijd overleden. Hij werd vooral bekend door zijn prijswinnende trilogie Stand van de zon, Stand van de maan en Stand van de sterren.

Voor de trilogie volgde Retel Helmrich twaalf jaar lang een christelijke familie in de sloppenwijken van Jakarta. Op die manier gaf de film inzicht in belangrijke thema's die Indonesië in hun greep hielden, zoals conflicten tussen religies, botsingen van generaties en het groeiende verschil tussen arm en rijk.



De drie documentaires werden overladen met nominaties en prijzen op grote internationale filmfestivals, waaronder het IDFA en het Sundance Film Festival. Het laatste deel van de trilogie leverde Retel Helmrich in 2011 ook nog een prestigieuze Amerikaanse prijs van de International Documentary Association (IDA) op.