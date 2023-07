Eerste Hollywoodpremière zonder sterren als gevolg van staking

Bij de première van de nieuwe Disneyfilm Haunted Mansion waren zaterdagavond in Los Angeles geen filmsterren aanwezig. Als gevolg van de acteursstaking in Hollywood liepen alleen crewleden en personages uit het themapark waar de première plaatsvond over de rode loper.

Hoofdrolspelers Tiffany Haddish, LaKeith Stanfield en Jamie Lee Curtis lieten zich niet zien. De première van Haunted Mansion is daarmee het eerste grote evenement waarop de door acteursvakbond SAG-AFTRA afgeroepen staking een zichtbaar effect heeft.

Eerder werd ook al duidelijk dat de staking effect zal hebben op het beroemde evenement Comic Con in San Diego. Diverse acteurs komen volgend weekend niet voor panels en ontmoetingen met de fans. Ook studio's als Marvel, HBO, Lucasfilm en Netflix maakten al bekend Comic Con over te slaan.

SAG-AFTRA kondigde donderdag aan dat acteurs in Hollywood hun werk neerleggen. Dat doen zij omdat onderhandelingen met grote studio's over inkomsten van streamingdiensten en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in producties waren stukgelopen.