Bij NU.nl krijgen we regelmatig de kans om grote Hollywoodsterren te interviewen over een nieuwe film. Zo ook deze vrijdag, voor de nieuwe Christopher Nolan-film Oppenheimer. Maar toen gingen de acteurs in staking.

Korte interviews op beeld bij het verschijnen van een nieuwe film: in vaktaal heten ze junkets. NU.nl doet ze regelmatig. In de afgelopen jaren spraken we zo een paar van de grootste sterren op aarde. Sinds de coronapandemie gebeurt dat wat vaker online, maar ook nog steeds op locatie.

Zo reisde NU.nl naar Londen om met (een deel van) de cast van de nieuwe film Oppenheimer te spreken. Maar nog voor we de Britse hoofdstad goed en wel bereikt hadden, kwamen de interviews met onder anderen Matt Damon, Cillian Murphy en Emily Blunt op losse schroeven te staan.

Acteurs, niet alleen bovengenoemde namen, zijn ontevreden. Ze eisen meer salaris en toezeggingen over het gebruik van kunstmatige intelligentie tijdens het maken van films. Acteursvakbond SAG-AFTRA kwam niet tot een overeenkomst met de streamingdiensten en filmmaatschappijen en dus bleek een staking onvermijdelijk.

Filmstudio Universal zag de bui al hangen. Het première-evenement rondom Oppenheimer werd een uur vervroegd, zodat de acteurs nog over de rode loper konden voordat de staking definitief was. De vakbond eist van zijn leden dat ze geen werk meer verrichten zodra de staking van kracht is. En daar vallen interviews ook onder.

'Ze zijn vertrokken om hun protestborden te maken'

Nog voor het einde van het evenement is de staking officieel en verlaten de acteurs samen de rode loper. Als de film 's avonds op twee locaties in Londen wordt vertoond, ontbreekt van hen ieder spoor.

In de zaal leeft nog de hoop dat een van hen nog een woordje komt doen, maar dat blijkt niet het geval. Voor degenen die er 's middags niet bij konden zijn, wordt het een sobere première. Gelukkig laten regisseur Nolan en prominenten uit de crew nog even hun gezicht zien voordat de film begint.

Nolan spreekt in de zaal zijn sympathie uit voor 'zijn' acteurs die het werk neerleggen. "Ze zijn vertrokken om hun protestborden te schrijven", zegt hij met een knipoog. De regisseur is welbekend met de stakingen. Hij is ook scenarist (zo schreef hij het scenario van Oppenheimer) en zijn vakbond is nu al elke maanden aan het staken. "De acteurs sluiten zich bij ons aan in een strijd voor een eerlijker salaris voor leden van hun bond."

Waarom gaan de acteurs in staking? De acteurs in film en televisie zijn ontevreden over recente veranderingen in hun industrie. Door de komst van streamingdiensten vergaren ze minder inkomen. Ze worden bijvoorbeeld niet meer uitbetaald voor herhalingen, zoals eerder op televisie wel het geval was. Daarnaast vrezen ze voor de invloed van kunstmatige intelligentie op hun werk. Ze willen zekerheid dat technologie hun werkzaamheden niet op de tocht zet en hen potentieel overbodig maakt, waardoor ze geen inkomen meer zouden hebben. De vakbond bestaat uit zo'n 160.000 leden. Daardoor zijn het niet alleen grote Hollywoodsterren (die over het algemeen grote bedragen per film krijgen) die staken, maar vooral ook acteurs die het met minder moeten stellen.

'Het kan een kwestie van wel of geen gezondheidszorg zijn'

Blunt kondigde op de rode loper al aan dat de hele cast als eenheid zou vertrekken als de staking officieel zou worden. "We hopen nu nog op een eerlijke deal en we willen graag deze film vieren. Maar als het zover is, vertrekken we als cast helemaal. We moeten wel."

Damon, die met zijn productiebedrijf ook de dupe wordt van de staking, spreekt zijn begrip uit. "Als onze leiding zegt dat de afspraak niet eerlijk is, dan moeten we volhouden tot we een deal krijgen die dat wel is. Voor veel acteurs is het een kwestie van wel of geen gezondheidszorg kunnen veroorloven en we moeten voor hen het juiste doen."

Gelukkig is NU.nl niet helemaal voor niets naar Londen afgereisd. Naast het bijwonen van de première op een van de grootste IMAX-schermen ter wereld was Nolan nog wel beschikbaar voor interviews. Het interview met regisseur van onder meer Inception en Interstellar over zijn nieuwe film Oppenheimer lees en zie je volgende week op NU.nl.